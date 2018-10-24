Больше 200 километров без остановки: Ройзман попробует стать «стальным гигантом»

СЕГОДНЯ 10:56 2018-10-24T10:56:12+03:00

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Бывший глава уральской столицы Евгений Ройзман решил испытать себя на прочность и принять участие в самой престижной гонке в мире по триатлону. О намерении поучаствовать в международных соревнованиях Ironman ( с английского стальной человек - Прим. ред) 56-летний общественник рассказал в своем видеоблоге.

- Для меня самая интересная фишка в том, что после велосипеда бежать невозможно. Я это пробовал. Плюс для меня, - я умею плавать и все-таки бегал марафоны. Минус для меня, - мне будет 57 лет и то, что вешу 100 кг. Кроме того у меня за плечами большой отрезок, когда я вел сидячий образ жизни. Вслух я говорю все это, чтобы мне было некуда отступать, - сказал бывший градоначальник Екатеринбурга.

При этом Ройзман намекнул о своей неспособности купить оборудование для гонки после пяти лет работы мэром одного из крупнейших городов России.

- Велосипед стоит 250 тысяч рублей и мне это будет не потянуть, - добавил он.

Спортивный проект Iron man - это непрерывная гонка, состоящая из нескольких этапов: сначала все участники плывут 3 километра 860 метров, далее едут 180 км на велосипеде и сразу после этого пробегают 40-километровую дистанцию марафона.

Первую гонку по триатлону возрастной спортсмен готовится пробежать в Сочи.