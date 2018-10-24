Чиновника из мэрии Екатеринбурга назначили правой рукой областного министра

СЕГОДНЯ 10:46 2018-10-24T10:48:05+03:00

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Бывшего сотрудника Администрации Екатеринбурга назначили правой рукой министра Свердловской области. Как рассказали в Департаменте информполитики региона, Андрей Корюков получил пост заместителя министра экономики и территориального развития. Соответствующий указ уже подписал губернатор Евгений Куйвашев.

До этого Андрей Корюков занимал должность заместителя главы Администрации по стратегическому планированию, вопросам экономики и финансам.