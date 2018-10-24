«Мы вас не приглашаем»: в Екатеринбурге снова обсудят строительство филармонии, но без жильцов пятиэтажки

СЕГОДНЯ 10:27 2018-10-24T10:29:50+03:00

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В уральской столице завтра, 25 октября, еще раз пройдут общественные слушания по строительству нового концертного зала филармонии. Проект здания предполагает снос соседней пятиэтажки, жильцы которой категорически против ликвидации дома.

Вчера в Администрации подвели итоги первых слушаний, проводившихся почему-то в виртуальном режиме. Ни один из доводов людей, почему дом необходимо сохранить, убедительным для чиновников так и не стал.

На вторые слушания жителям многострадального дома и вовсем вход оказался заказан. Об этом рассказал урбанист Дмитрий Москвин.

- Разослали гугл-форму, горожане регистрируются - тема же важная для города. Но сегодня начался обзвон: «Мы вас не приглашали. Это только для лиги друзей филармонии». Вот так. Самая некогда открытая площадка города стала вмиг самой закрытой. И от проекта бюро Захи Хадид они, конечно, ничего не оставят. Вместо здания филармонии мирового уровня построят очередной пенопластовый «Пассаж», - написал в Facebook общественник.

Недовольные таким раскладом горожане предлагают в противовес создать лигу друзей пятиэтажного дома.