2018-10-24T10:12:32+03:00
Происшествия

Пассажиру отрезало голову: уралец получил реальный срок за смертельное ДТП

Мужчина был пьян и врезался в дерево
Олег Галимов
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Суд отправил его в колонию на три с половиной года. Фото: соцсетиСуд отправил его в колонию на три с половиной года. Фото: соцсети
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Городской суд асбеста вынес приговор 27-летнему местному жителю Павлу Горбатову. В мае этого года он стал виновником аварии, которая унесла жизнь его 24-летнего друга Ивана Фарленкова.

Виновник аварии пытался скрыться с места ЧП. Фото: соцсети

Виновник аварии пытался скрыться с места ЧП. Фото: соцсети

- Горбатов, управляя автомобилем Nissan Sunny в состоянии алкогольного опьянения и двигаясь со скоростью 91 км/ч, допустил занос автомобиля, и съезд с проезжей части на левую обочину, после чего врезался в дерево, - напомнили обстоятельства дела в областной прокуратуре.

От удара Фарленкову буквально отрезало часть головы, мужчина скончался на месте. Суд назначил водителю 3 года и 6 месяцев лишения свободы. Также ему запретили на 3 года управлять любыми транспортными средствами.

Пассажир погиб на месте. Фото: соцсети

Пассажир погиб на месте. Фото: соцсети

Приговор не вступил в законную силу.

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