Екатеринбуржец за банковские долги лишился дорогого кроссовера

СЕГОДНЯ 09:46 2018-10-24T09:46:46+03:00

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Житель Екатеринбурга попрощался с дорогой иномаркой за долги перед банком. Автомобилист не погасил кредит в 1,4 миллиона рублей.

- Так как должник к выплате добровольно не приступил, хотя у него была возможность, судебным приставом-исполнителем был арестован Range Rover Evoque, - рассказали в УФССП по Свердловской области.

Кроссовер отправили на спецстоянку для оценки и продажи на торгах. Предварительно, стоимость иномарки как раз покроет всю сумму долга.