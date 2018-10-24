Екатеринбуржец за банковские долги лишился дорогого кроссовера
Мужчина не погасил 1,5-миллионный кредит
Фото: УФССП по Свердловской области
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Житель Екатеринбурга попрощался с дорогой иномаркой за долги перед банком. Автомобилист не погасил кредит в 1,4 миллиона рублей.
- Так как должник к выплате добровольно не приступил, хотя у него была возможность, судебным приставом-исполнителем был арестован Range Rover Evoque, - рассказали в УФССП по Свердловской области.
Кроссовер отправили на спецстоянку для оценки и продажи на торгах. Предварительно, стоимость иномарки как раз покроет всю сумму долга.