На Урале директор компании присвоил себе 2,4 миллиона рублей возмещений НДС

СЕГОДНЯ 09:29 2018-10-24T09:32:31+03:00

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В уральской столице будут судить директора компании ООО «ГлобалТС». Мужчину обвиняют в мошенничестве с использованием служебного положения в особо крупном размере.

Руководитель вносил в документы бухгалтерской отчетности ложными данные о том, что несколько фирм оказывали его предприятию транспортные услуги. После чего изготавливал налоговые декларации, которые вместе с заявлениями о перечислении денен в связи с вычетом по НДС отправлял в налоговую.

- По результатам проверок налоговых деклараций ООО «ГлобалТС» о возмещении НДС свыше 2,4 миллионов рублей возмещены незаконно, - рассказали в пресс-службе областной прокуратуры. - Данное преступление относится к категории преступлений, совершенных в бюджетной сфере, расследованию которых прокуратура уделяет особое внимание. Уголовное дело направлено в суд

В ходе предварительного следствия обвиняемый возмещен 250 тысяч рублей ущерба. За денежные махинации мужчине грозит до 10 лет колонии.