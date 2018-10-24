2018-10-24T09:03:01+03:00
Экономика

Белоярская АЭС участвует в V Национальном чемпионате WorldSkills Hi-Tech 2018

В команду «Росатома» вошли два уральских эксперта
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На атомной электростанции работают опытные специалисты. Фото: БАЭСНа атомной электростанции работают опытные специалисты. Фото: БАЭС
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С 24 по 28 октября 2018 года в Екатеринбурге пройдёт V Национальный чемпионат сквозных профессий высокотехнологичных отраслей промышленности по методике WorldSkills (WorldSkills Hi-Tech 2018). В нём принимает участие команда молодых профессионалов Росатома, ставших призёрами отраслевого Чемпионата AtomSkills.

Александр Золотарев. Фото: Управление информации и общественных связей БАЭС

Александр Золотарев. Фото: Управление информации и общественных связей БАЭС

В WorldSkills Hi-Tech участвуют два заслуженных эксперта из отраслевого центра компетенций (ОЦК) «Электроника», сформированного на Белоярской АЭС. В основной состав экспертов сборной команды работников предприятий Госкорпорации «Росатом» вошёл эксперт ОЦК Белоярской АЭС Александр Золотарев: он курирует участника с Ленинградской АЭС. Дополнительным экспертом в компетенции «Электроника» стал руководитель ОЦК Белоярской АЭС Вадим Тукмачев.

Вадим Тукмачев. Фото: Управление информации и общественных связей БАЭС

Вадим Тукмачев. Фото: Управление информации и общественных связей БАЭС

Открытие WorldSkills Hi-Tech состоится 24 октября 2018 года в 19 часов в МВЦ «Екатеринбург – ЭКСПО», на торжественной церемонии будет присутствовать первый заместитель губернатора Свердловской области Алексей Орлов.

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