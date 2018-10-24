Екатеринбург и Магадан свяжет прямой авиарейс

СЕГОДНЯ 08:43 2018-10-24T08:43:54+03:00

Между городами будут курсировать по 5-7 рейсов каждую неделю Фото: Алексей БУЛАТОВ

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Столицы двух регионов Екатеринбург и Магадан весной 2019 года может связать прямой авиарейс. В настоящее время ведутся переговоры о запуске в марте от 5 до 7 рейсов еженедельно. В случае если они окажутся востребованными, их число может быть увеличено.

Планами о налаживании прямого воздушного сообщения между регионами поделился в интервью РИА «Новости» бывший мэр Нижнего Тагила, а ныне – губернатор Магаданской области Сергей Носов.

Отметим, что на выставке «Иннопром» в этом году регионы подписали соглашение о сотрудничестве.