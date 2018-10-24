На Среднем Урале с начала года стало меньше на 4,6 тысячи безработных

СЕГОДНЯ 08:05 2018-10-24T08:09:36+03:00

Это минимальный показатель региона за последние пять лет

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В Свердловской области сократилось количество безработных. Сейчас в трудоустройстве нуждаются 21 147 уральцев - это на 4 608 человек или 18% меньше, чем в начале года. Показатель стал минимальным для региона за последние пяти лет.

В прокуратуре отметили, что непростая для свердловчан ситуаиция с работой имеет несколько причин. Например, начальники оформляют незаконные увольнения и часто не сообщают в центры занятости о вакантных должностях. Из-за этого службы занятости не могут найти новых сотрудников.

- Наиболее многочисленными нарушениями в сфере охраны труда являются: непроведение специальной оценки условий труда, необеспечение работников средствами индивидуальной защиты, ненадлежащая организация обучения требованиям охраны труда и медицинских осмотров работников, непредоставление гарантий сотрудникам, работающим во вредных условиях, - рассказали в пресс-службе областного надзорного ведомства.

По-прежнему одним из приоритетных направлений работы прокуратуры области остаётся своевременная выплата зарплат. За девять месяцев специалисты выявили в этой сфере девять тысяч нарушений.

Нарушения отмечаются и в работе самих центров занятости. Так, в Каменск-Уральском местному жителю незаконно отказали в постановке на учет и выплате пособия из-за отсутствия регистрации по месту жительства.