Мэр Екатеринбурга проверил новую уборочную технику, помыв остановку на вокзале

СЕГОДНЯ 07:38 2018-10-24T07:40:07+03:00

В следующем году городской бюджет выделит денег на покупку оборудования

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В следующем году в Екатеринбурге станет значительно чище. Власти города планируют закупить современные мобильные мойки высокого давления. Их работу на практике уже лично проверил мэр Александр Высокинский, помыв остановку возле Железнодорожного вокзала.

По словам производителей, мойки способны быстро и легко очистить улицы и все объекты инфраструктуры не только от пыли, грязи, но и даже нефтяных и масляных пятен и несанкционированной рекламы.

Фото: екатеринбург.рф

- Легкость и эффективность работы комплекса достигается за счёт двух основных компонентов - давления подачи воды до 150 атмосфер и моющего шампуня. средства. Данное сочетание позволяет мойкам играючи справляться с загрязнениями любой сложность, включая свеженанесенные на различные поверхности граффити. А расход воды подобных составляет не более 650 литров в час, - рассказали специалисты.

Оценивший работу мобильного оборудования Александр Высокинский пообещал в следующем году купить по две мойки для каждого районного ДЭУ. В штате дорожно-эксплуатационных управлений для их обслуживания создадут специальные бригады.