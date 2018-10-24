В Екатеринбурге за сутки сгорели четыре машины

СЕГОДНЯ 07:15 2018-10-24T07:15:21+03:00

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В Екатеринбурге за сутки сгорели четыре автомобиля. Первый пожар произошел в центре города. На улице Воеводина вспыхнула ВАЗовская «четверка», в результате у машины сильно повреждены салон и кузов. Спустя несколько часов та же участь постигла и «девятку» на Бабушкина.

- Площади пожаров составили 8 и 2 квадратных метра, - рассказали в ГУ МЧС по Свердловской области. - В обоих случаях были задействованы две единицы техники и восемь человек личного состава. Пожары потушены в течение двух минут.

Куда печальнее оказалась судьба двух иномарок, оставленных владельцами на платной охраняемой парковке на улице Чкалова. Ночью здесь сначала воспламенился Ford Focus, с которого огонь перекинулся на стоящий по соседству Opel Antara.

Оба автомобиля выгорели. Еще у двух машин - Renault Logan и Hyundai Elantra - оплавились кузова.