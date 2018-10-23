Писатель Александр Проханов приехал в Екатеринбург в поисках «русской мечты»

СЕГОДНЯ 17:20 2018-10-23T17:21:04+03:00

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В Екатеринбург прилетел известный писатель, главный редактор газеты «Завтра» Александр Проханов. Целью визита публициста стали съемки нового выпуска телепрограммы «В поисках русской мечты», которую на одном из федеральных телеканалов ведет автор знаменитых романов.

Также автор «Господина Гексогена» встретился с главой региона, напоследок пожелав Свердловской области найти свой символ для проведения международной промышленной выставки «Экспо-2025».

Отметим, что Проханов - один из виднейших российских публицистов, автор десятков книг философской и исторической направленности. Его авторская программа выходит на телеканале «Россия1».