В среду на Урале завоют сирены

СЕГОДНЯ 17:09 2018-10-23T17:11:25+03:00

Так будут проверять их работоспособность

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Завтра по всей Свердловской области завоют сирены. Но пугаться не стоит. Это просто ежегодная плановая проверка системы оповещения населения на случай чрезвычайной ситуации.

- Первый этап состоялся 17 октября, - отметили в ГУ МЧС по Свердловской области. - 24 октября в 11.30 во всех городах будут включены электросирены. В период проведения технической проверки просим жителей не беспокоиться, не прерывать занятий и работ, с пониманием отнестись к технической проверке.