2018-10-23T17:11:25+03:00
Общество

В среду на Урале завоют сирены

Так будут проверять их работоспособность
Данил СВЕЧКОВ
Поделиться:
Первый этап проверки системы оповещения прошел 17 октября. Фото: Архив «КП»Первый этап проверки системы оповещения прошел 17 октября. Фото: Архив «КП»
Изменить размер текста:

Завтра по всей Свердловской области завоют сирены. Но пугаться не стоит. Это просто ежегодная плановая проверка системы оповещения населения на случай чрезвычайной ситуации.

- Первый этап состоялся 17 октября, - отметили в ГУ МЧС по Свердловской области. - 24 октября в 11.30 во всех городах будут включены электросирены. В период проведения технической проверки просим жителей не беспокоиться, не прерывать занятий и работ, с пониманием отнестись к технической проверке.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Писатель Александр Проханов приехал в Екатеринбург в поисках «русской мечты»
На Среднем Урале подросли зарплаты строителей
Банк УРАЛСИБ провел конференцию для предпринимателей «Осенний практикум. Как прокачать свой бизнес»
Крали велосипеды и мороженое: на Урале осудили серийных несовершеннолетних воров и их подельников
В Дегтярске росгвардейцы задержали мужчину, расстрелявшего соседскую «Ладу»
В аэропорту «Кольцово» задержан таджик, который вез нелегальный шокер для защиты от волков
В Екатеринбурге вынесли приговор кассиру, который убил и сжег 17-летнюю подругу
На федеральных трассах Урала установят 12 новых комплексов, следящих за скоростью
Центр единоборств, который построят в Нижнем Тагиле, назовут в честь Хабиба Нурмагомедова
В Свердловской области вновь завоют сирены
Екатеринбург вошел в топ-20 самых пьющих городов России
В Екатеринбурге осудили банду ОПГ, которая незаконно перевела на счета в КНР 595 миллиардов рублей
Выезжают на встречку и гоняют: на Урале на треть выросло число ДТП с пассажирскими автобусами
В осенний призыв ряды армии пополнит 1000 екатеринбуржцев
В Екатеринбурге откроется выставка в честь 100-летнего юбилея комсомола
Площадь 1905 года превратят в многофункциональное пространство
В Серове бизнесмен за несуществующих работников-инвалидов получил лишние полмиллиона рублей
Екатеринбуржцы смогут увидеть сближение Луны и Урана
Свердловские автоинспекторы за три дня поймали 4,5 тысячи пешеходов-нарушителей
Экс-глава округа на Урале после суда заплатит 14 миллионов рублей
C 1 ноября проезд в электричках Екатеринбурга подорожает в 2,5 раза
На Урале поймали вора, который, чтобы съездить на кражу, вызывал такси
В Нижнем Тагиле во время планового ремонта погиб электромонтер
На съемках фильма про войну, с участием танков из уральского музея, погиб артист
Трассу Пермь-Екатеринбург перекроют ради нового пешеходного перехода
«Он постоянно курил в комнате»: в Екатеринбурге мужчина устроил пожар в жилой пятиэтажке
Есть уже 30 вариантов: в Екатеринбурге открылась приемная по переименованию аэропорта Кольцово