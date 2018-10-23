В среду на Урале завоют сирены
Так будут проверять их работоспособность
Первый этап проверки системы оповещения прошел 17 октября. Фото: Архив «КП»
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Завтра по всей Свердловской области завоют сирены. Но пугаться не стоит. Это просто ежегодная плановая проверка системы оповещения населения на случай чрезвычайной ситуации.
- Первый этап состоялся 17 октября, - отметили в ГУ МЧС по Свердловской области. - 24 октября в 11.30 во всех городах будут включены электросирены. В период проведения технической проверки просим жителей не беспокоиться, не прерывать занятий и работ, с пониманием отнестись к технической проверке.