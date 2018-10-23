На Среднем Урале подросли зарплаты строителей

СЕГОДНЯ 16:02 2018-10-23T16:15:21+03:00

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В промышленности Свердловской области сохраняются высокие темпы роста объемов производства. По итогам девяти месяцев текущего года индекс составил 108,6% к соответствующему периоду 2017 года.

Значительный рост отмечен в производстве машин и оборудования (1,6 раза), автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов (1,4 раза), транспортных средств и оборудования (12,2%).

Рост показателей в пищевой промышленности составил 106,6%, напитков - 104,7%, минеральной продукции - 104,4%.

В металлургии объемы производства продукции выросли на 0,9%. Объем отгруженной промышленной продукции с начала года составил 1659,8 миллииарда рублей, или 114,3% к уровню 2017-го.

Выросла и среднемесячная зарплата сотрудников - до 36786 рублей.

- Высокий уровень оплаты отмечен в организациях, работающих в области информации и связи, производства компьютеров, электронных и оптических изделий и в металлургическом производстве, - рассказали в областном министерстве экономики и территориального развития. - В лидерах по темпам роста зарплаты находятся организации по производству бумаги, строительные фирмы, гостиницы и рестораны, оптовая и розничная торговля.