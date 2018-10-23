2018-10-23T15:41:33+03:00
Экономика

Банк УРАЛСИБ провел конференцию для предпринимателей «Осенний практикум. Как прокачать свой бизнес»

На мероприятие пришли более 200 участников
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Фото: пресс-служба БанкаФото: пресс-служба Банка
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В Москве состоялась конференция для предпринимателей «Осенний практикум. Как прокачать свой бизнес», организованная Университетом бизнеса Банка УРАЛСИБ совместно с компанией myTarget (Mail.ru Group).

Конференцию посетило более 200 гостей, в числе которых индивидуальные предприниматели, представители малого и среднего бизнеса, а также топ-менеджеры и владельцы предприятий. Мероприятие прошло в офисе компании Mail.ru Group.

Основной темой конференции стала диджитализация. Эксперты рассказывали о том, как найти клиентов в социальных сетях, об инструментах продвижения в мессенджерах и автоматизированной оптимизации налогов.

С презентациями выступили директор по маркетингу GetResponse Россия, руководитель направления инновационных проектов предпринимательского сообщества СКОЛКОВО Юлия Ракова, представитель Интернет-бухгалтерии «Мое дело» Антон Семенников, менеджер по работе с клиентами myTarget Ольга Чванова, представитель компании Fasttrack Николай Макаров. Ольга Касьян, директор по счастью клиентов в группе компаний SmartMotion, рассказала о последних тенденциях в области клиентского сервиса.

Фото: пресс-служба Банка

Фото: пресс-служба Банка

Параллельно на мероприятии работала секция практических знаний, в рамках которой преподаватели Университета бизнеса Банка УРАЛСИБ провели для слушателей мастер-классы. Руководитель «Студии имиджа речи Ольги Ходаковой» Ольга Ходакова поделилась секретами успешных публичных выступлений. Валентин Шишкин, соучредитель и руководитель имидж-центра «Кинетика» провел мастер-класс на тему «Как выиграть переговоры без слов? Невербальное влияние в бизнесе». Новый преподаватель Университета бизнеса, эксперт в клиентском сервисе и digital-продажах Борис Шпирт рассказал о клиентских манипуляциях и способах борьбы с ними. Мастерская совладельца маркетингового агентства DNK Club Анатолия Бокорева была посвящена пошаговой настройке нового клиентского потока.

Руководитель Департамента развития и продаж малого бизнеса ПАО «БАНК УРАЛСИБ» Екатерина Маландий рассказала слушателям о новых возможностях, которые представляет Банк для развития своего дела.

- Мы стараемся регулярно проводить подобные встречи с предпринимателями. Благодаря таким мероприятиям мы можем из первых уст услышать о потребностях и проблемах, с которыми ежедневно сталкиваются наши клиенты, – отметила Екатерина Маландий. – А для предпринимателей это возможность узнать о новых продуктах и сервисах Банка, инструментах для запуска и развития бизнеса на самых разных этапах жизни компании.

В рамках конференции был представлен обновленный интернет-банк для бизнеса УРАЛСИБ бизнес-онлайн. Новый интернет-банк, который можно подключить за один визит в отделение Банка УРАЛСИБ, обладает простым и понятным интерфейсом, предусматривает подписание документов с помощью смс-кода и автоматическое уведомление контрагента о совершении оплаты.

Кроме того, предприниматели узнали о сервисах и услугах Банка УРАЛСИБ: бесплатном трансфере в Банк на такси для открытия счета, выездном сервисе и пакетах услуг, подарках и скидках для клиентов, а также продукте «Бизнес-копилка» с услугой «CashBack» для предпринимателей.

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