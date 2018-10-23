В Дегтярске росгвардейцы задержали мужчину, расстрелявшего соседскую «Ладу»
В Дегтярске местный житель посреди бела дня устроил беспорядочную стрельбу. Мужчина, проживающий в частном доме на улице Шуры Екимовой, несколько раз выстрелил из карабина в припаркованную возле жилища «Ладу».
Расправившись с автомобилем и завидев патрульную машину росгвардейцев, стрелок , который был пьян, поспешил забарикадироваться в доме.
- Сотрудники перекрыли прилегающую к дому территорию и блокировали выходы из постройки, - рассказали в пресс-службе Росгвардии. - На место были вызваны сотрудники ОВД. После продолжительной беседы правоохранителям удалось убедить гражданина сдаться.
Сейчас полицейские выясняют, что заставило мужчину схватиться за оружие.