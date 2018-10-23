В аэропорту «Кольцово» задержан таджик, который вез нелегальный шокер для защиты от волков

СЕГОДНЯ 14:34 2018-10-23T14:37:33+03:00

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Таможенники аэропорта «Кольцово» задержали подозрительного пассажира из Таджикистана. В багаже мужчины был обнаружен предмет, который одновременно похож на ручной фонарь и электрошокер.

Турист рассказал таможенникам, что шокер ему просто необходим. В Душанбе он живет рядом с лесом, где водятся волки. Устройство он купил специально, чтобы обороняться от хищников.

- Подозрительный предмет мужчина приобрел в подземном переходе Челябинска, - сообщили в пресс-службе Уральского таможенного управления. - О необходимости получения специального разрешения от органов внутренних дел и письменного декларирования товара он не знал. Устройство сейчас отправлено на экспертизу, которая выяснит, относится ли товар к электрошоковым устройствам и искровым разрядникам и определит его выходные параметры.

Если заключение окажется положительным, пассажир будет привлечён к административной ответственности. Ему грозит штраф и конфискация.