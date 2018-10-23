На федеральных трассах Урала установят 12 новых комплексов, следящих за скоростью

СЕГОДНЯ 13:05 2018-10-23T14:59:29+03:00

Фиксаторы нарушений ПДД не будут прятать и оснастят предупреждающими знаками

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На федеральных трассах Урала появятся дополнительные комплексы по фото- и видеофиксации нарушений ПДД. Камеры установят на 12 участках дорог до конца этого года.

Камеры появятся на: 169-м, 187-м и 319-м километрах трассы Р-242 Пермь - Екатеринбург; 1480-м и 168-м километре дороги Р-351 Екатеринбург - Тюмень; 191-м километре М-5 «Урал», подъезд в столице Урала.

- В начале октября полноценно заработали комплексы фиксации нарушений на трассах Свердловской области: Р-242 Пермь - Екатеринбург (км 338 - 340) и на М-5 «Урал», подъезд к Екатеринбургу (км 139 - 140). Водителям, которые нарушали ПДД на указанных участках, начали выписывать штрафы, - рассказали в пресс-службе ФКУ «Уралуправтодор».

Фиксаторы нарушений ПДД не будут прятать и оснастят специальными предупреждающими знаками.