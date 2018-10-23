Центр единоборств, который построят в Нижнем Тагиле, назовут в честь Хабиба Нурмагомедова
На прошлой неделе губернатор Свердловскаой области Евгений Куйвашев и генеральный секретарь Федерации бокса РФ Умар Кремлев подписали соглашение о строительстве в регионе пяти боксерских центров.
Спорткомплексы появятся в Красноуфимске, Каменске-Уральском, Серове и Нижнем Тагиле. В Танкограде центр будет носить имя действующего чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова.
- Хабиб выбрал Нижний Тагил. Закладка запланирована на февраль, - цитирует ТАСС слова Умара Кремлева.
Боец ММА в последнем поединке одолел ирландца Конора Макгрегора. В четвретом раунде россиянин применил болевой прием и смог защитить титул чемпиона в легком весе.
Следующим своим соперников Нурмагомедов хочет видеть американца Флойда Мейвейзера- младшего. Оба спортсмена за всю карьеру ни разу не испытали горечи поражения.