Центр единоборств, который построят в Нижнем Тагиле, назовут в честь Хабиба Нурмагомедова

СЕГОДНЯ 12:37 2018-10-23T12:38:00+03:00

Боец сам выбрал город, в котором спортцентр будет носить его имя Фото: Алексей БУЛАТОВ

Закладка спортивного комплекса начнется в феврале следующего года

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На прошлой неделе губернатор Свердловскаой области Евгений Куйвашев и генеральный секретарь Федерации бокса РФ Умар Кремлев подписали соглашение о строительстве в регионе пяти боксерских центров.

Спорткомплексы появятся в Красноуфимске, Каменске-Уральском, Серове и Нижнем Тагиле. В Танкограде центр будет носить имя действующего чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова.

- Хабиб выбрал Нижний Тагил. Закладка запланирована на февраль, - цитирует ТАСС слова Умара Кремлева.

Боец ММА в последнем поединке одолел ирландца Конора Макгрегора. В четвретом раунде россиянин применил болевой прием и смог защитить титул чемпиона в легком весе.

Следующим своим соперников Нурмагомедов хочет видеть американца Флойда Мейвейзера- младшего. Оба спортсмена за всю карьеру ни разу не испытали горечи поражения.