В Свердловской области вновь завоют сирены
Сигналы прозвучат в рамках проверки системы оповещения
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Жители Свердловской области вновь услышат оглушительный вой сирен. Сигналы прозвучат 24 октября в 11:30 во всех населенных пунктах региона.
Жителей просят не паниковать - сирены включат для проверки системы оповещения в случае возникновения чрезвычайных ситуаций.
- Первый этап состоялся 17 октября. В этот раз произойдет то же самое, - рассказали в ГУ МЧС по Свердловской области. - Не нужно беспокоиться, прерывать занятия или работу.