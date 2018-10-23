В Свердловской области вновь завоют сирены

СЕГОДНЯ 12:13 2018-10-23T12:13:29+03:00

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Жители Свердловской области вновь услышат оглушительный вой сирен. Сигналы прозвучат 24 октября в 11:30 во всех населенных пунктах региона.

Жителей просят не паниковать - сирены включат для проверки системы оповещения в случае возникновения чрезвычайных ситуаций.

- Первый этап состоялся 17 октября. В этот раз произойдет то же самое, - рассказали в ГУ МЧС по Свердловской области. - Не нужно беспокоиться, прерывать занятия или работу.