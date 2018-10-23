Екатеринбург вошел в топ-20 самых пьющих городов России

СЕГОДНЯ 11:50 2018-10-23T11:50:21+03:00

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Екатеринбург занял 19-е место в рейтинге самых пьющих городов России. К такому выводу пришли аналитики агентства ZOOM MARKET, которые опросили жителей в возрасте от 19 до 73 лет по всей стране.

- Опрос проводился по методу личных интервью в 25 городах РФ. Общая выборка составила 3250 интервью, - рассказали исследователи. - Жителям 25 городов задавали три вопроса: Вы употребляете алкоголь? Как часто Вы употребляете алкоголь? Сегодня Вы употребляли алкоголь (или планируете)?

Лидером рейтинга оказался Саратов, второе место занял Ханты-Мансийск, а вот третье место досталось Перми. Также выше Екатеринбурга оказался Челябинск – 8 место, и Тюмень – 17-я строчка.