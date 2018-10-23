2018-10-23T11:50:21+03:00
Общество

Екатеринбург вошел в топ-20 самых пьющих городов России

Столица Урала заняла 19-е место
Олег Галимов
Поделиться:
Лидером рейтинга оказался СаратовЛидером рейтинга оказался СаратовФото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

Екатеринбург занял 19-е место в рейтинге самых пьющих городов России. К такому выводу пришли аналитики агентства ZOOM MARKET, которые опросили жителей в возрасте от 19 до 73 лет по всей стране.

- Опрос проводился по методу личных интервью в 25 городах РФ. Общая выборка составила 3250 интервью, - рассказали исследователи. - Жителям 25 городов задавали три вопроса: Вы употребляете алкоголь? Как часто Вы употребляете алкоголь? Сегодня Вы употребляли алкоголь (или планируете)?

Лидером рейтинга оказался Саратов, второе место занял Ханты-Мансийск, а вот третье место досталось Перми. Также выше Екатеринбурга оказался Челябинск – 8 место, и Тюмень – 17-я строчка.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
На федеральных трассах Урала установят 12 новых комплексов, следящих за скоростью
Центр единоборств, который построят в Нижнем Тагиле, назовут в честь Хабиба Нурмагомедова
В Свердловской области вновь завоют сирены
В Екатеринбурге осудили банду ОПГ, которая незаконно перевела на счета в КНР 595 миллиардов рублей
Выезжают на встречку и гоняют: на Урале на треть выросло число ДТП с пассажирскими автобусами
В осенний призыв ряды армии пополнит 1000 екатеринбуржцев
В Екатеринбурге откроется выставка в честь 100-летнего юбилея комсомола
Площадь 1905 года превратят в многофункциональное пространство
В Серове бизнесмен за несуществующих работников-инвалидов получил лишние полмиллиона рублей
Екатеринбуржцы смогут увидеть сближение Луны и Урана
Свердловские автоинспекторы за три дня поймали 4,5 тысячи пешеходов-нарушителей
Экс-глава округа на Урале после суда заплатит 14 миллионов рублей
C 1 ноября проезд в электричках Екатеринбурга подорожает в 2,5 раза
На Урале поймали вора, который, чтобы съездить на кражу, вызывал такси
В Нижнем Тагиле во время планового ремонта погиб электромонтер
На съемках фильма про войну, с участием танков из уральского музея, погиб артист
Трассу Пермь-Екатеринбург перекроют ради нового пешеходного перехода
«Он постоянно курил в комнате»: в Екатеринбурге мужчина устроил пожар в жилой пятиэтажке
Есть уже 30 вариантов: в Екатеринбурге открылась приемная по переименованию аэропорта Кольцово