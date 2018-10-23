В Екатеринбурге осудили банду ОПГ, которая незаконно перевела на счета в КНР 595 миллиардов рублей

СЕГОДНЯ 11:36 2018-10-23T11:45:29+03:00

Суд дал участникам банды от 5 до 6,5 лет колонии Фото: Алексей БУЛАТОВ

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В Екатеринбурге вынесен приговор участникам ОПГ, которая незаконно переводила валюту за границу.

В состав банды входили 10 человек, включая двух граждан Китая. Двое уральцев выступили организаторами преступной группы и курировали ее работы. Еще один подельник разработал внешнеэкономические договоры с китайской компанией о переводе средств в КНР. При этом информация о целях операций в документах была заведомо «липовой».

Суммы для переводов, которые должны были в итоге лечь на счета в Поднебесной, регулярно поставлял один из китайских соучастников.

- Также мужчина сообщал о подставных китайских компаниях-получателях этих платежей. От их имени он изготавливал подложные документы финансово-хозяйственной деятельности для обоснования перед банками России. Чтобы достоверность сведений не вызывала сомнений, обвиняемый подписывал документы от имени руководителей китайских компаний и удостоверял печатями.

Всего злоумышленники перевели в иностранной валюте более 595 миллиардов рублей. Суд приговорил участников банды от 5 до 6,5 лет колонии, а также денежным штрафам от 200 до 500 тысяч рублей.