2018-10-23T11:45:29+03:00
Происшествия

В Екатеринбурге осудили банду ОПГ, которая незаконно перевела на счета в КНР 595 миллиардов рублей

Наталья КСЕНОФОНТОВА
Поделиться:
Суд дал участникам банды от 5 до 6,5 лет колонииСуд дал участникам банды от 5 до 6,5 лет колонииФото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

В Екатеринбурге вынесен приговор участникам ОПГ, которая незаконно переводила валюту за границу.

В состав банды входили 10 человек, включая двух граждан Китая. Двое уральцев выступили организаторами преступной группы и курировали ее работы. Еще один подельник разработал внешнеэкономические договоры с китайской компанией о переводе средств в КНР. При этом информация о целях операций в документах была заведомо «липовой».

Суммы для переводов, которые должны были в итоге лечь на счета в Поднебесной, регулярно поставлял один из китайских соучастников.

- Также мужчина сообщал о подставных китайских компаниях-получателях этих платежей. От их имени он изготавливал подложные документы финансово-хозяйственной деятельности для обоснования перед банками России. Чтобы достоверность сведений не вызывала сомнений, обвиняемый подписывал документы от имени руководителей китайских компаний и удостоверял печатями.

Всего злоумышленники перевели в иностранной валюте более 595 миллиардов рублей. Суд приговорил участников банды от 5 до 6,5 лет колонии, а также денежным штрафам от 200 до 500 тысяч рублей.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
На федеральных трассах Урала установят 12 новых комплексов, следящих за скоростью
Центр единоборств, который построят в Нижнем Тагиле, назовут в честь Хабиба Нурмагомедова
В Свердловской области вновь завоют сирены
Екатеринбург вошел в топ-20 самых пьющих городов России
Выезжают на встречку и гоняют: на Урале на треть выросло число ДТП с пассажирскими автобусами
В осенний призыв ряды армии пополнит 1000 екатеринбуржцев
В Екатеринбурге откроется выставка в честь 100-летнего юбилея комсомола
Площадь 1905 года превратят в многофункциональное пространство
В Серове бизнесмен за несуществующих работников-инвалидов получил лишние полмиллиона рублей
Екатеринбуржцы смогут увидеть сближение Луны и Урана
Свердловские автоинспекторы за три дня поймали 4,5 тысячи пешеходов-нарушителей
Экс-глава округа на Урале после суда заплатит 14 миллионов рублей
C 1 ноября проезд в электричках Екатеринбурга подорожает в 2,5 раза
На Урале поймали вора, который, чтобы съездить на кражу, вызывал такси
В Нижнем Тагиле во время планового ремонта погиб электромонтер
На съемках фильма про войну, с участием танков из уральского музея, погиб артист
Трассу Пермь-Екатеринбург перекроют ради нового пешеходного перехода
«Он постоянно курил в комнате»: в Екатеринбурге мужчина устроил пожар в жилой пятиэтажке
Есть уже 30 вариантов: в Екатеринбурге открылась приемная по переименованию аэропорта Кольцово