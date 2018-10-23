Выезжают на встречку и гоняют: на Урале на треть выросло число ДТП с пассажирскими автобусами

СЕГОДНЯ 11:10 2018-10-23T11:12:25+03:00

С начала года в авариях уже пострадали 105 человек, еще двое погибли

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В Свердловской области начались проверки пассажирских автобусов. Сегодня такой рейд прошел в Екатеринбурге на перекрестке Белинского-Щорса. Инспекторы ДПС проверяли маршруты из Байкалово, Камышлова и Белоярского.

Фото: УГИБДД по Свердловской области

Водителей просили предъявить права, лицензии, путевую документацию, а также тахограф. Некоторых шоферов поймали на выезде на встречную полосу и не использование ремней безопасности.

- также экипажи ДПС контролируют и техническое состояние автобусов, - рассказали в УГИБДД по Свердловской области. - Особый контроль будет осуществляться за движением пассажирского транспорта на трассах и в темное время суток, а также при проездах перекрестков и пешеходных переходов.

Фото: УГИБДД по Свердловской области

С начала года в регионе по вине водителей автобусов произошло 74 аварии - это на 37% больше, чем за агалогичный период 2017-го. В ДТП пострадали 105 человек, еще двое погибли.

Самыми грубыми нарушениями стали проезд перекрестка на красный, превышение скорости и выезд на встречную полосу.