В осенний призыв ряды армии пополнит 1000 екатеринбуржцев

СЕГОДНЯ 09:37 2018-10-23T09:37:56+03:00

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Из Екатеринбурга в осенний призыв отправятся служить в армию 1000 новобранцев. На данный момент уже призвано 416 ребят.

- С 19 октября начались первые отправки будущих защитников родины на областной сборный пункт. Туда уже прибыло 35 парней из уральской столицы. Уже с этой недели призывники будут отправляться к местам несения службы, - рассказали в пресс-службе мэрии.

Всего в соответствии с указом Президента Владимира Путина ряды Вооруженных Силы страны пополнят 132 тысячи человек.