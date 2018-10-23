В осенний призыв ряды армии пополнит 1000 екатеринбуржцев
На данный момент призваны 416 человек
На областной сборный пункт уже прибыли 35 новобранцевФото: Алексей БУЛАТОВ
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Из Екатеринбурга в осенний призыв отправятся служить в армию 1000 новобранцев. На данный момент уже призвано 416 ребят.
- С 19 октября начались первые отправки будущих защитников родины на областной сборный пункт. Туда уже прибыло 35 парней из уральской столицы. Уже с этой недели призывники будут отправляться к местам несения службы, - рассказали в пресс-службе мэрии.
Всего в соответствии с указом Президента Владимира Путина ряды Вооруженных Силы страны пополнят 132 тысячи человек.