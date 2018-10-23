2018-10-23T09:37:56+03:00
Общество

В осенний призыв ряды армии пополнит 1000 екатеринбуржцев

На данный момент призваны 416 человек
Наталья КСЕНОФОНТОВА
Поделиться:
На областной сборный пункт уже прибыли 35 новобранцевНа областной сборный пункт уже прибыли 35 новобранцевФото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

Из Екатеринбурга в осенний призыв отправятся служить в армию 1000 новобранцев. На данный момент уже призвано 416 ребят.

- С 19 октября начались первые отправки будущих защитников родины на областной сборный пункт. Туда уже прибыло 35 парней из уральской столицы. Уже с этой недели призывники будут отправляться к местам несения службы, - рассказали в пресс-службе мэрии.

Всего в соответствии с указом Президента Владимира Путина ряды Вооруженных Силы страны пополнят 132 тысячи человек.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
На федеральных трассах Урала установят 12 новых комплексов, следящих за скоростью
Центр единоборств, который построят в Нижнем Тагиле, назовут в честь Хабиба Нурмагомедова
В Свердловской области вновь завоют сирены
Екатеринбург вошел в топ-20 самых пьющих городов России
В Екатеринбурге осудили банду ОПГ, которая незаконно перевела на счета в КНР 595 миллиардов рублей
Выезжают на встречку и гоняют: на Урале на треть выросло число ДТП с пассажирскими автобусами
В Екатеринбурге откроется выставка в честь 100-летнего юбилея комсомола
Площадь 1905 года превратят в многофункциональное пространство
В Серове бизнесмен за несуществующих работников-инвалидов получил лишние полмиллиона рублей
Екатеринбуржцы смогут увидеть сближение Луны и Урана
Свердловские автоинспекторы за три дня поймали 4,5 тысячи пешеходов-нарушителей
Экс-глава округа на Урале после суда заплатит 14 миллионов рублей
C 1 ноября проезд в электричках Екатеринбурга подорожает в 2,5 раза
На Урале поймали вора, который, чтобы съездить на кражу, вызывал такси
В Нижнем Тагиле во время планового ремонта погиб электромонтер
На съемках фильма про войну, с участием танков из уральского музея, погиб артист
Трассу Пермь-Екатеринбург перекроют ради нового пешеходного перехода
«Он постоянно курил в комнате»: в Екатеринбурге мужчина устроил пожар в жилой пятиэтажке
Есть уже 30 вариантов: в Екатеринбурге открылась приемная по переименованию аэропорта Кольцово