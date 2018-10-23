2018-10-23T09:28:57+03:00
Звезды

В Екатеринбурге откроется выставка в честь 100-летнего юбилея комсомола

На ней представят личные вещи и фотографии первых активистов
Дарья РЯБОВА
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На выставке будут представлены вещи, принадлежавшие ветеранам комсомольского движения Фото: Музей истории ЕкатеринбургаНа выставке будут представлены вещи, принадлежавшие ветеранам комсомольского движения Фото: Музей истории Екатеринбурга
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Не каждый знает, но многолетния история существования Российского коммунистического союза молодежи началась для всей страны в Екатеринбурге, на Вознесенском проспекте. И в этом году комсомольскому движению исполняется сто лет. В честь этого важного события в Музее истории Екатеринбурга пройдет выставка «Комсомольский век: история комсомольского движения на Урале». Открытие состоится 26 октября в 16:00.

- В экспозиции мы впервые показываем артефакты, связанные с историей основания РКСМ, - рассказывают в музее истории Екатеринбурга. - Впервые будут выставлены фотографии и личные вещи первых комсомольцев, большая коллекция памятных медалей, собранных ветеранами комсомола 20х-30х годов.

Также в день открытия для всех посетителей выставки выступит хор «Доместик» им. В.А.Копанева. Он представит знакомые кому-то с юности комсомольские песни. Уже тридцать лет уральский хор радует поклонниов академической, эстрадной и фольклорной музыки новыми программами в качественном и профессиональном исполнении.

Подробнее об экспонатах, которые можно будет увидеть на выставке, читайте на сайте «Афиша-КП».

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