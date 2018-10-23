Площадь 1905 года превратят в многофункциональное пространство

СЕГОДНЯ 09:15 2018-10-23T09:24:21+03:00

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Парковочных мест на Площади 1905 года в Екатеринбурге может поубавиться. Как рассказал в эфире программы «Открытая студия» замглавы Администрации по вопросам потребительского рынка Владимир Боликов, в будущем площадь планируют превратить в многофункциональное пространство.

- Площадь нужно сделать такой, чтобы ее можно было трансформировать под несколько мероприятий, - отметил чиновник. - У нас нет готового проекта, но эскизные варианты уже есть. Это должно быть многофункциональное пространство для парковки, различных активностей, - от концертов до ярмарок, и куда можно просто придти отдохнуть, как на набережную или парк.

Сейчас Площадь используется либо как стоянка машин, либо становится огромным рынком в дни ярмарок. С начала года здесь прошли 12 ярмарок. Следующая состоится 3 и 4 ноября.