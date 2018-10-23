2018-10-23T08:40:29+03:00
Происшествия

В Серове бизнесмен за несуществующих работников-инвалидов получил лишние полмиллиона рублей

Теперь мужчину обвиняют в мошенничестве
Наталья КСЕНОФОНТОВА
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Мужчина подделал шесть трудовых договоровМужчина подделал шесть трудовых договоровФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Серове будут судить местного предпринимателя. Мужчину обвиняют в мошенничестве при получении субсидий на создание рабочих мест для инвалидов.

Бизнесмен предоставил в городской центр занятости поддельные документы о том, что трудоустроил шестерых людей с ограниченными возможностями на участок по изготовлению зеркал. Траты на рабочее место и зарплаты в этом случае работодателю компенсируют федеральный и региональный бюджет.

- Мужчина изготовил и распечатал на собственном компьютере фиктивные договоры купли-продажи технологического оборудования для работы инвалидам, а также счета-фактуры. Кроме того, он формально заключил трудовые договоры с инвалидами, фактически не осуществлявшими у ИП никаких работ, - рассказали в пресс-службе областной прокуратуры.

В общей сложности предприниматель незаконно получил лишние 457 тысяч рублей. На указанную сумму Серовский центр занятости в рамках уголовного дела предъявил гражданский иск о взыскании. Кроме этого, предпринимателю грозит реальный срок до шести лет.

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