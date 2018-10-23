2018-10-23T08:14:24+03:00
Общество

Екатеринбуржцы смогут увидеть сближение Луны и Урана

Для этого нужно будет вооружиться телескопом
Наталья КСЕНОФОНТОВА
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Жители Екатеринбурга уже завтра смогут наблюдать интересное космическое явление. В ночь с 24 на 25 октября Луна сблизится с Ураном.

- Разглядеть Уран даже при хорошей погоде будет невозможно, свет Луны его затмит. Лучше использовать телескоп, при увеличении в сто крат можно уже увидеть диск планеты, - рассказал инженер учебной обсерватори УрФУ Владилен Санакоев.

Седьмая планета Солнечной системы приблизится к спутнику Земли на минимальное расстояние - 2,8 миллиарда километров.

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