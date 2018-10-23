2018-10-23T09:52:53+03:00
Общество

Свердловские автоинспекторы за три дня поймали 4,5 тысячи пешеходов-нарушителей

С 16 по 18 октября в области проходила профилактическая акция «Безопасная дорога»
Наталья КСЕНОФОНТОВА
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Фото: УГИБДД по Свердловской областиФото: УГИБДД по Свердловской области
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В свердловской ГИБДД подвели итоги «охоты» на излишне самоуверенных пешеходов и водителей, игнорирующих знаки «зебры». С 16 по 18 октября автоинспекторы проводили профилактическую акцию «Безопасная дорога».

За три дня сотрудники ДПС поймали 4483 пеших нарушителя. Чаще всего люди перебегали дорогу в неположенном месте или шли на красный сигнал светофора. Сто человек были привлечены к ответственности за не использование светоотражающих элементов.

Кроме того, в ходе рейда сотрудники ГИБДД спасли 59 пешеходов, которые по невнимательности, состоянию здоровья или просто будучи пьяными оказались посреди проезжей части и чуть не попали под колеса машин.

- Просьба пешеходов надевать яркую и заметную одежду, а также в обязательном порядке проверить у себя и у детей светоотражающие элементы на одежде и на рюкзаках, - напомнили в Госавтоинспекции. - Водителям быть крайне внимательными при проезде пешеходных переходов и загородных трасс.

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