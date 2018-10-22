2018-10-22T17:51:46+03:00
Общество

Экс-глава округа на Урале после суда заплатит 14 миллионов рублей

Чиновник «напроказничал» на высокой должности
Лев Истомин
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В Камышлове строили красивые, но не пригодные для проживания домаВ Камышлове строили красивые, но не пригодные для проживания домаФото: Алексей БУЛАТОВ
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Бывший руководитель Камышловского городского округа Михаил Чухарев должен заплатить в бюджет 14 миллионов 600 тысяч рублей по решению суда. С иском о возмещении ущерба сюда обратились сотрудники прокуратуры.

В пресс-службе надзорного ведомства сообщают, что чиновник принял и согласовал оплату из казны работ по строительству и отделке многоквартирного дома, куда должны были переселить людей из ветхого жилья. По факту строительные работы не были выполнены.

В декабре 2017 года Михаила Чухарева признали виновным в превышении должностных полномочий и назначили штраф в 250 тысяч рублей, лишив возможности в течение трех лет работать на государственных должностях.

Теперь кроме штрафа бывшему главе округа придется выплатить в бюджет большую сумму. Отметим, что в домах, принятых Чухаревым, не было отделки и коммунальных сетей. Из-за этого из казны округа пришлось дополнительно выделить 18 миллионов рублей.

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