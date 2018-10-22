C 1 ноября проезд в электричках Екатеринбурга подорожает в 2,5 раза

СЕГОДНЯ 16:51 2018-10-22T16:51:42+03:00

Больше всего придется платить тем, кто собирается далеко ехать

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Со следующего четверга электричках, курсирующих по маршруту Сысерть — Екатеринбург-Сортировочный, подорожает проезд. Стоимость билетов уже утверждена в соответствии с постановлением РЭК Свердловской области.

Цены будут варьироваться от 29 до 73 рублей в зависимости от дальности поездки.

- Стоимость поездки дальностью до 5 км (1 зона) составляет 29 рублей, от 6 до 15 км (2 зона) – 43 рубля, от 16 до 25 км (3 зона) – 58 рублей, от 26 до 33 км (4 зона) – 73 рубля, - объяснили в Свердловской пригородной компании. – Сейчас оплата проезда взимается в соответствие со стоимостью проезда в 1 зоне (29 рублей) при дальности маршрута 33 км.

«Городские электрички» появились в Екатеринбурге в 2005 году и позволяют добраться до города-спутника за считанные минуты. Всего по маршруту в Сысерть курсируют 13 поездов (№ 7201, 7202, 7203, 7204, 7205, 7206, 7207, 7208, 7209, 7210, 7211, 7212, 7213).