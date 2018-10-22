2018-10-22T15:55:04+03:00
Происшествия

На Урале поймали вора, который, чтобы съездить на кражу, вызывал такси

Водителю мужчина говорил, что ему нужно перевезти свои вещи, оставленные на даче родственников
Наталья КСЕНОФОНТОВА
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В Серове полицейские задержали серийного вора. Безработный 27-летний местный житель не придумал ничего лучше, как «зарабатывать» на жизнь кражами. Мужчина похищал все, что сделано из металла: трубы, листы, столярные инструменты, автомобильные запчасти, гвозди.

Краденное вор сдавал в пункты приема металлолома. Причем на некоторые места преступления мужчина возвращался несколько раз. Одного из земляков он обокрал трижды. При этом, чтобы пойти «на дело» обвиняемый каждый раз вызывал грузовое такси. Водителю он говорил, что нужно вывезти вещи, которые хранились на участке родственников.

- Жадность его исбугила. Приехав за металлоизделиями в третий раз, его заметили соседи и тут же позвонили хозяевам участка. Те приехали, но злоумышленник успел скрыться, - рассказали в МО МВД России «Серовский». - Через несколько дней сотрудники уголовного розыска по приметам, указанным свидетелями и потерпевшими, установили личность злоумышленника. Сейчас он заключен под стражу.

В дальнейшем выяснилось, что вор успел обокрасть и гараж. Перевез все опять же на такси и сдал в пункт приема лома, деньги потратил на собственные нужды. Общий ущерб составил 64 тысячи рублей.

В период следствия мужчина был осужден за другую кражу, за которую суд дал ему 2 года 1 месяц колонии общего режима. Уголовные дела по фактам новых краж суду еще предстоит рассмотреть.

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