В Нижнем Тагиле во время планового ремонта погиб электромонтер

СЕГОДНЯ 15:25 2018-10-22T15:29:15+03:00

Изменить размер текста: A A

В Нижнем Тагиле во время рабочей смены погиб электромонтер. Около полудня мужчина выполнял плановый ремонт на первой цепи воздушной линии 110 кВ «Вязовская – Салка». Все шло по плану, как вдруг раздался треск, а ремонтник упал.

По предварительной информации, мужчина получал удар током, от которого скончался на месте. В результате инцидента нарушилось электроснабжение подстанции, от которой запитан ряд объектов предприятия «Уралвагонзавод».

- В настоящее время энергетики филиала «Свердловэнерго» ведут оперативные восстановительные работы, - сообщили в пресс-службе ОАО «МРСК Урала». - На месте работает комиссия. Обстоятельства инцидента выясняются.