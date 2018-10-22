На съемках фильма про войну, с участием танков из уральского музея, погиб артист

СЕГОДНЯ 15:00 2018-10-22T15:32:57+03:00

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В Калужской области на съемочной площадке художественного фильма «Ильинский рубеж» танк насмерть задавил каскадера. Трагедия произошла из-за того, что техника не остановилась вовремя в нужном месте.

Картина расскажет зрителю о подвиге подольских курсантов, задержавших наступление немцев на Москву в октябре 1941 года.

Ранее «КП-Екатеринбург» сообщала, что для съемок выделили подлинную военную технику из музея УГМК в Верхней Пышме. В их числе средний танк Т-34-76 образца 1941 года, бронеавтомобиль БА-20 1936 года, зенитная прожекторная станция З-15-4 на базе автомобиля ЗИС-5 и другие. Главные роли в «Ильинском рубеже» исполнят Сергей Безруков и Евгений Дятлов.

- Мы потрясены этой трагедией и выражаем соболезнования родным погибшего, - рассказали «КП» в пресс-службе УГМК. – С полной ответственностью заявляем, что танки из нашего военного музея не причастны к происшествию.