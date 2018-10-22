Трассу Пермь-Екатеринбург перекроют ради нового пешеходного перехода

СЕГОДНЯ 14:57 2018-10-22T14:57:37+03:00

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Федеральная трасса Пермь-Екатеринбург 25 октября будет частично перекрыта. Ограничения коснутся участка на 335-м километре с 2:00 до 2:40.

В это время дорожники будут монтировать надземный пешеходный переход. Объезд будет организован по Старомосковскому тракту с выездами на 331 и 337 километры.

- Кроме того, 24 октября, во время подготовки к монтажу перехода проезжая часть в сторону Екатеринбурга будет сужена до одной полосы. Максимальная скорость движения транспортных средств будет снижена до 50 километров в час, - рассказали в пресс-службе ФКУ «Уралуправтодор».

Водителей просят следить за знаками, соблюдать скоростной режим и правила дорожного движения.