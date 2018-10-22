«Он постоянно курил в комнате»: в Екатеринбурге мужчина устроил пожар в жилой пятиэтажке

СЕГОДНЯ 14:28 2018-10-22T14:29:41+03:00

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В Екатеринбурге сегодня произошел пожар в жилом пятиэтажном доме на улице Билимбаевская. К месту ЧП оперативно выехали четыре пожарных расчета и «скорая». К момента приезда спасателей из дома самостоятельно эвакуировались пять человек, из которых двое - дети.

Фото: Служба спасения "Сова"

- Горела квартира на 4-м этаже. Площадь пожара составила 5 квадратных метров, - рассказали в службе спасения «Сова». - Звеном газодымозащитной службы с помощью дыхательных аппаратов по лестничным маршам спасены три человека, в том числе один ребенок.

Фото: Служба спасения "Сова"

Огонь был потушен в течение восьми минут. По словам соседей в квартире проживали безработный мужчина и его подруга. Также люди упомянули, что хозяин злополучной квартиры постоянно курил в комнате.