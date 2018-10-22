2018-10-22T13:02:21+03:00
Происшествия

На Урале осужден создатель финансовой пирамиды, укравший у клиентов 83 миллиона рублей

Жертвами мошенника стали 760 человек
Наталья КСЕНОФОНТОВА
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Последователь Мавроди получил 8 лет колонииПоследователь Мавроди получил 8 лет колонииФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Качканаре завершилось разбирательство по делу о создании финансовой пирамиды жителем Лесного. Артем Лысенко открыл инвестиционную компанию ООО «Про-Инвест», правда сотрудников набирать не стал. Да и зачем - обманывать клиентов у мужчины хорошо получалось и в одиночку.

Лысенко предлагал заключить договор, по которому люди вносили определенные суммы денег. Взамен руководитель пирамиды обещал клиентам погасить их банковские кредиты плюс выплатить проценты по вкладам.

- На первых этапах ООО «Про-Инвест» исполняло обязательства перед вкладчиками, менеджеры активно общались с клиентами, убеждая вносить деньги и приводить своих знакомых. На самом деле выплаты производились за счет вновь привлекаемых денежных средств. Используя разработанную схему по принципу финансовой пирамиды, Лысенко похитил более 83 миллиона рублей, - рассказали в пресс-службе областной прокуратуры.

Жертвами мошенника стали 760 человек из Екатеринбурга, Качканара, Кушвы, Серова, Североуральска, Красноуральска, Нижней Туры, Верхней Салды, Краснотурьинска, Нижнего Тагила, Каменск-Уральского.

Суд приговорил Артема Лысенко к семи годам колонии общего режима.

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