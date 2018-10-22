2018-10-22T12:31:42+03:00
Недвижимость

Свердловские энергетики направят на модернизацию сетей полмиллиарда рублей

По сравнению с прошлым годом, финансирование увеличилось на 20 процентов
Наталья КСЕНОФОНТОВА
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Специалисты отремонтируют и введут 251 километр реконструированных ЛЭПСпециалисты отремонтируют и введут 251 километр реконструированных ЛЭПФото: Алексей БУЛАТОВ
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Свердловские энергетики потрятят в этом году на ремонт сетей низкого напряжения порядка 460 миллионов рублей. Специалисты модернизируют комплекс 10-0,4 кВ, от которого запитаны социальные объекты и жилые дома области, и введут 251 километр реконструированных ЛЭП.

- Объемы средств, которые компания направит на модернизацию линий электропередачи 10-0,4 кВ, выше объемов прошлого года более, чем на 20%. Модернизация пройдет в 21 населенном пункте региона. Речь идет о поселках Белоярского, Сысертского, Каменского, Богдановического, Кировградского, Режевского и Серовского городских округов, - рассказали в пресс-службе ОАО «МРСК Урала».

Так, специалисты Восточных электрических сетей филиала ОАО «МРСК Урала» - «Свердловэнерго завершили реконструкцию воздушной линии электропередачи 10 кВ «Травянский», обеспечивающей электроснабжение села Травянского и деревни Кремлевки Каменского городского округа.

Специалисты Центральных электрических сетей выполнили реконструкцию линии 6 кВ «Ключи», обеспечивающей электроснабжение с.Ключи, с.Фомино Сысертского городского округа.

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