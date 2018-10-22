2018-10-22T14:09:17+03:00
Происшествия

Жительница Кировграда убила приятеля, который испортил ей свидание

Мужчина пришел к женщине в гости без приглашения
Наталья КСЕНОФОНТОВА
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Суд приговорил женщину к восьми годам колонии общего режимаСуд приговорил женщину к восьми годам колонии общего режимаФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Кировграде осудили местную жительницу, убившую приятеля, который без приглашения пришел к ней в гости. В этом время женщина распивала спиртное со своим сожителем и пришла в ярость от того, что домашняя идилия была испорчена.

Сначала женщина пыталась указать непрошеному гостю на порог словами. Но диалога между пьяными знакомыми не вышло. После пары отборных оскорблений в адрес друг друга подсудимая схватилась за нож.

- Между хозяйкой квартиры и незваным гостем произошел конфликт, на почве которого осужденная, вооружившись хозяйственно-бытовым ножом, убила 26-летнего молодого человека. Потерпевший скончался на месте происшествия. Свою вину в совершении указанного преступления злоумышленница признала в ходе следствия полностью, - рассказали в СУ СКР по Свердловской области.

Суд приговорил женщину к восьми годам колонии общего режима.

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