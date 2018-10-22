Плату брала бытовой техникой: в Ирбите осудили цыганку, которая «исцеляла» по телефону

СЕГОДНЯ 11:01 2018-10-22T11:03:01+03:00

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В Ирбите за решетку отправили цыганку, которая лечила по телефону. Вера Жуковская убеждала отчаявшихся и доверчивых людей в том, что после нескольких разговоров они навсегда забудут о своих недугах. Правда, сразу предупреждала, что за гарантию придется заплатить кругленькую сумму.

Одна из клиенток подсудимой отдала за лечение 230 тысяч рублей, но и этого оказалось недостаточно. Остальную сумму цыганка попросила отдать ей бытовой техникой. Для покупки заказанных телевизора, мобильника и электроплиты «пациентка» взяла кредиты еще на 160 тысяч рублей.

- На Жуковскую завели уголовное дело по статье «Мошенничество». Суд назначил ей наказание в виде трех лет лишения свободы. Также частично присоединил не отбытое наказание по иному приговору, которым женщина была осуждена в феврале этого года за аналогичное преступление, - рассказали в пресс-службе областной прокуратуры.

По совокупности горе-целительницу приговорили к пяти годам колонии общего режима.