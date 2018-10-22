В Екатеринбурге за три недели новоселье отпраздновали 130 сирот

СЕГОДНЯ 10:38 2018-10-22T10:43:24+03:00

С 2010 года в Екатеринбурге по программе обеспечения жильем детей-сирот квартиры получили 546 человек Фото: Алексей БУЛАТОВ

Из регионального и федерального бюджетов на строительство квартир было выделено 250 миллионов рублей

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В Екатеринбурге стало больше еще на 130 обладателей собственного жилья. Именно столько детей-сирот и оставшихся без попечения родителей получили ключи от новых квартир за три недели октября. 40 квартир для них подготовили в доме на улице Ангарская, еще 93 - на Речкалова.

Из регионального и федерального бюджетов на строительство было направлено порядка 250 миллионов рублей.

- Два года назад в доме напротив губернатор лично вручал ключи детям-сиротам. Ему понравилось это место, он сказал, что сделает все возможное, чтобы продолжить здесь строительство квартир по программе обеспечения жильем детей-сирот. Сегодня вам дан стартовый капитал, сегодня вы входите в жизнь с крышей над головой, - сказала Уполномоченный по правам человека Свердловской области Татьяна Мерзлякова.

С 2010 года в Екатеринбурге по программе обеспечения жильем детей-сирот квартиры получили 546 человек.