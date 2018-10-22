2018-10-22T10:15:27+03:00
Общество

На городском пруду Екатеринбурга начали сносить плавучую полусферу

Ее установку признали незаконной еще четыре года назад
Наталья КСЕНОФОНТОВА
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Борьба с плавучей полусферой шла четыре годаБорьба с плавучей полусферой шла четыре годаФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Екатеринбурге сегодня начали сносить полусферу на городском пруду. К ликвидации «Хаусбот «Яхта Лаванг» приговорил суд, однако владелец дрейфующего дома вердикт проигнорировал.

Теперь вопросом сноса в принудительном порядке занялось Министерство природных ресурсов и экологии Свердловской области. Полусферу уберут в течение недели, сейчас рабочие выносят из помещения вещи и мебель.

За время дрейфования на городском пруд полусфера несколько раз меняла цвет Фото: Алексей БУЛАТОВ

За время дрейфования на городском пруд полусфера несколько раз меняла цветФото: Алексей БУЛАТОВ

- Министерством было подготовлено технико-экономическое обоснование сноса объекта, от заинтересованных органов получены все согласования проведения работ, определен подрядчик, - рассказали в Департаменте информполитики региона.

Дом на воде исчезнет в течение недели Фото: Алексей БУЛАТОВ

Дом на воде исчезнет в течение неделиФото: Алексей БУЛАТОВ

Сфера появилась на городском пруду весной 2014 года без всякого на то разрешения. Долгое время она находилась возле Драмтеатра, а сейчас пришвартовалась возле «Космоса».

Кроме различных ведомств в борьбу против «юрты» включился и депутат Гордумы Константин Киселев. Чиновник даже дал ему название - «овносфера» - объект водный неизвестный общественности.

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