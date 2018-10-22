Эксперты положительно оценили архитектуру, инженерию и цену магистрали Екатеринбург-Челябинск

СЕГОДНЯ 09:47 2018-10-22T09:50:58+03:00

Построить высокоскоростную железную дорогу планируют за три года

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Проект строительства высокоскоростной магистрали между Екатеринбургом и Челябинском прошел экспертизу одной из крупнейших консалтинговых компаний «ПрайсвотерхаусКуперс». В заключении специалисты отметили обоснованность и адекватность как архитектуры и инженерии, так и стоимости объекта.

- Принятые технологические и конструктивные решения на стадии обоснования инвестиций в целом соответствуют современной отечественной и международной практике в области ВСМ. Таким образом, сводное заключение экспертной организации - положительное, - говорится в документе.

В марте Минтранс России принял решение о возможности заключения концессионного соглашения для строительства ВСМ Челябинск-Екатеринбург. Сейчас идет обсуждение условий. Также проект был включен в Транспортную стратегию РФ до 2030 года.

Планируется, что составы на новой магистрали будут развивать скорость до 250 километров в час. Таким образом, путешествие из Екатеринбурга в Челябинскзаймет всего 1 час 10 минут.