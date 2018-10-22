Житель Новоуральска за угрозу продавщице электрошокером может сесть на 10 лет

СЕГОДНЯ 09:05 2018-10-22T09:20:39+03:00

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В Новоуральске полицейские задержали странного налетчика на продуктовый павильон. Мужчина ворвался в торговую точку и, угрожая продавщице чем-то похожим на пистолет, стал требовать две бутылки пива.

Фото: МУ МВД РФ по Новоуральскому ГО и МО «п.Уральский»

Перепуганная женщина выставила товар перед мужчиной, но тот взял только одну бутылку и даже расплатился за нее, после чего спокойно покинул магазин.

Фото: МУ МВД РФ по Новоуральскому ГО и МО «п.Уральский»

Хозяева павильона пожаловались в полицию. В этот же день мужчина была обнаружен в подъезде одного из домов на улицы Победы.

- В ходе проведения личного досмотра задержанного, при нем обнаружен пакет с бутылкой из-под пива и электрошокер в виде пистолета. Ранее злоумышленник неоднократно привлекался к уголовной ответственности за совершение преступлений имущественного характера. Последний раз он был осужден за кражу, - рассказали в МУ МВД России по Новоуральскому ГО и МО «п.Уральский».

На мужчину завели уголовное дело по статье «Разбой». Теперь ему грозит до 10 лет колонии и штраф.