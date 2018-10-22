Олимпийская чемпионка по бегу возглавит Департамент в Администрации Екатеринбурга

СЕГОДНЯ 08:40 2018-10-22T08:42:56+03:00

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В Администрации Екатеринбурга назначили главу информационно-аналитического департамента. Пост временно исполняющего обязанности займет Ольга Котлярова. До этого она несколько лет проработала в должности заместителя начальника подразделения.

Ольга Котлярова является титуловоной спортсменкой. В начале карьеры она выступала на дистанции 400 метров и именно на ней выиграла бронзовую медаль в составе российской эстафеты на летней Олимпиаде 2000 года в Сиднее. Годом ранее Котлярова завоевала титул чемпионки мира в эстафете в Севилье.

На счету Ольги Котляровой победы на чемпионатах мира и Европы, а также бронза Олимпиады

В 2005-м бегунья перешла на дистанцию 800 метров, где стала победительницей на чемпионате Европы 2006 года.

Окончила Уральский государственный экономический университет по специальности «Бухгалтерский учет и аудит», а также Уральскую академию госуслужбы по направлению «Государственное и муниципальное управление».