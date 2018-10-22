2018-10-22T09:38:07+03:00
Недвижимость

В Екатеринбурге запустили «Горячую линию» по теплу

Задать вопросы горожане смогут с 15:00 до 17:30
Наталья КСЕНОФОНТОВА
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Фото: Администрация Верх-Исетского районаФото: Администрация Верх-Исетского района
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В Екатеринбурге сегодня запускают «Горячую линию» по отоплению. Правда, актуальной она станет лишь для жителей ВИЗа, так как будет работать в Администрации Верх-Исетского района.

Задать интересующие вопросы горожане смогут с 15:00 до 17:30. Ответ перед жителями будет держать исполняющий обязанности главы районной администрации Андрей Морозов.

Вопросы можно задать по телефонам: +7 (343) 371-15-63, +7 (343) 371-96-18.

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