На Среднем Урале за два миллиона рублей разработают туристический маршрут о Романовых

СЕГОДНЯ 07:43 2018-10-22T07:49:25+03:00

План экскурсии должен быть готов уже к 20 декабря

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В Свердловской области появится еще один туристический маршрут. Центр развития туризма ищет подряжчика, который разработает экскурсию, посвященную последнему россиийскому императору Николаю II и его семье. На это выделят 1,9 миллиона рублей.

- Маршрут должен быть организован для групп разного возраста. Предоставляемые на маршруте туристские услуги должны соответствовать ожиданиям и физическим возможностям потребителей, для которых эти услуги проектируются, - говорится в документации.

Компания, выигравшая тендер, должна будет определить три целевые группы, которых заинтересует экскурсия про Романовых, и подготовить для них сразу два варианта маршрута.

В плане каждого нужно указать сами объекты посещения, стоимость экскурсии, ее текст, а также места общепита и интерактивного отдыха на пути следования.

Все это должно быть дополнено фотобанком из 500 снимков, печатным каталогом, видеороликом, мультимедийной презентацией о каждом разработанном маршруте и путеводителем по ним.