На площади Обороны за 1,5 миллиона высадят 40 кустарников и 15 деревьев

СЕГОДНЯ 17:45 2018-10-21T17:54:20+03:00

Также на площади будет спилено порядка 40 старых деревьев. Фото: Яндекс.Карты

Они должны будут появиться там уже в начале декабря

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Мэрия Екатеринбурга ищет подрядчика, который поможет ей благоустроить площадь Обороны. В частности, городской администрации нужна компания, которая спилит старые деревья и высадит на их месте по 20 кустарников яблонь и сирени, а также десять лип и пять дубов.

– Начальная и максимальная цена контракта, – 1 миллион 535 тысяч 230 рублей 74 копейки, – сообщается на сайте госзакупок.

Эти работы подрядчик должен будет завершить к 7 декабря.