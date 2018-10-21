2018-10-21T15:04:19+03:00
Происшествия

В Талице 19-летний парень обокрал магазин с помощью мусорного контейнера

Но его задержали на выходе, когда он попытался вынести в корзине 10 бутылок спиртного
Данил СВЕЧКОВ
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Теперь злоумышленнику грозит 5 лет лишения свободы.Теперь злоумышленнику грозит 5 лет лишения свободы.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Помощь полиции понадобилась сотрудникам талицкого торгового центра. Посреди ночи в торговый зал местного продуктового магазина кто-то проник, разбив стекло входной двери. Для этого взломщик использовал металлический мусорный контейнер. Сразу после того, как стекло треснуло, сработала сигнализация и вскоре прибывшие охранники задержали злоумышленника и передали его в руки подоспевшей полиции.

- Следователю молодой человек, находящийся в состоянии алкогольного опьянения, пояснил, что проник в данное помещение с целью хищения спиртного, - рассказали в ГУ МВД по Свердловской области. - В покупательской корзине, с помощью которой он пытался вынести товар, обнаружены 25 пачек сигарет, 10 бутылок алкогольных напитков на общую сумму 8454 рубля.

Злоумышленнику 19 лет. Раньше он не имел проблем с законом. Парень нигде не работал и не учился. Накануне преступления он пьянствовал с друзьями, а когда вечеринка закончилась, решил продлить себе праздник и похитить спиртное из магазина. Теперь ему грозит до 5 лет лишения свободы.

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