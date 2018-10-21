В середине недели в Екатеринбурге потеплеет до +10 градусов Цельсия

СЕГОДНЯ 12:19 2018-10-21T12:23:09+03:00

Изменить размер текста: A A

Грядущая неделя в Екатеринбурге начнется с похолодания. Как сообщают синоптики, в понедельник в столице Урала столбики термометров покажут ночью от -1 до -3 градусов Цельсия ночью, а также от +1 до +3 днем. Облачность будет переменная. Ветер северо-западный с переходом на юго-западный скоростью от 5 до 10 метров в секунду. Во вторник станет чуть теплее.

– Будет облачно с прояснениями, без существенных осадков, – сообщили в ФГБУ «Уральское УГМС». – Температура воздуха ночью: -1,+1. Днем: 6-8. Ветер юго-западный. Порывы до 15 метров в секунду.

В среду же осадков не будет вовсе. А температура воздуха ночью установится на уровне от +3 до +5 градусов, а днем от +8 до +10.